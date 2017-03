Cityskane.se är sidan för dig som bor eller ska besöka Skåne län. Här skriver vi om senaste nytt, vad som händer under året och vilka stora evenemang som kommer att arrangeras här. Helt enkelt ett nyhetsarkiv som ska vara lätt och kul att besöka oavsett om du är intresserad av aktiviteter för hela familjen eller är mest intresserad av musikevenemang, vi kommer att skriva om aktiviteter och nyheter för alla åldrar och intressen. I Skåne finns många smultronställen och mycket som händer, vill du inte riskera att missa detta är cityskane.se perfekt.

Sveriges sydligaste landskap

Skåne är Sveriges sydligaste landskap vilket gör att det ligger i norden men ändå har närhet till Europa. I Norr har vi Halland och Småland och i söder har vi Östersjön. Ca 1,2 miljoner invånare har man i landskapet och som största stad har vi Malmö med dryga 320 000 invånare. Därefter har vi Helsingborg med ca 135 000 invånare och Lund samt Kristianstad kommer därefter. Landskapet är Sveriges varmaste vilket betyder att det öppnar upp för fler möjligheter under vintern än vad man har i Sveriges norra delar som har ett kallare och hårdare klimat den mörkare delen av året. Du behöver alltså inte bege dig ut i Europa för lite mildare klimat vintertid, utan ett besök i Skåne kan vara väl värt och en upplevelse om du kommer norrifrån.

Skåne har en fantastisk natur och många filmer samt Tv-serier är inspelade här. Allt från Ronja Rövadotter till serier som Bron och Wallander har spelats in här. Faktiskt så har över 300 filmer spelats in i just Skåne. Tack vare Skånes blåsiga slätter, oroliga himmel och mörka miljöer blir landskapet en perfekt inspelningsplats för nordiska deckare. Vill du bara njuta av dess natur är Skåne också perfekt med sina många åsar och öppna landskap. Här finns faktiskt ingen gran förutom där den är planterad, vilket gör landskapet speciellt mot för norra Sverige med sina djupa granskogar. Istället finns många lövträd i form av ek, bok, ask och al. Tack vare sitt öppna landskap är hela 70% av ytan i Skåne odlingsbara marker eller ängsmark och jordbruket har självklart en betydande roll.

Många smakupplevelser tack vare Skåne läns förutsättningar

Tack vare Skånes landskap och klimat har man också goda förutsättningar vad gäller mat och dryck. Till exempel hittar vi ett konstverk i form av världens största äppeltavla under Äppelmarknaden i Kivik varje år. Detta konstverk består av hela 35 000 äpplen vilket är en hel del äpplen helt enkelt. Förutom konstverk gör man fantastisk äppelmust i många olika varianter som finns att köpa under denna marknad.

Något som också görs i Skåne är Absolut Vodka, vilket inte är någon slump att den produceras just här. Tack vare Skånes kalla vintrar och lokala jordbruksmark får vetet man använder den unika och intensiva smaken. De speciella flaskorna som ger Absolut Vodka sin speciella karaktär fyller man alltså med vodka gjord på vete från skånska Åhus. Därefter smaksätts den i en mängd spännande smaker och varianter. Skåne har självklart mycket mer att erbjuda vad gäller mat och dryck med sina många entusiastiska matentreprenörer.

